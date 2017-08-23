Пекин, 23 августа, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Компания Ford Motor отзовет 37 734 автомобиля с китайского рынка в связи с проблемой рулевого управления, сообщает 22 августа газета «Жэньминь жибао».

nose — topspeed.com Автомобиль Ford Explorer

Автопроизводитель с подачи главного китайского органа по контролю за качеством потребительской продукции, намерен отозвать автомобили модели Explorer, произведенные между ноябрем 2012 года и июнем 2016 года.

Выяснилось, что рулевое колесо могло блокироваться после длительного руления на низкой скорость в пыльных условиях, что в некоторых ситуациях привело бы к повреждению всего рулевого механизма, утверждают в компании.

Кроме того, компания отмечается, что мог появляться ненормальный шум в гидроусилителе руля, когда руль повернут в определенную сторону, а также в некоторых случаях это приводило к отказу системы.

Компания проверит пыльники рулевого колеса, а также гидроусилители на указанных автомобилях с последующей их заменой, в случае необходимости, на исправные.

Ранее стало известно, что Компания Hyundai Motor Group (China) Ltd. Отзовет 214 автомобилей в Китае, поскольку у них выявлен дефект тормозной системы.