Казань, 23 августа, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии объявило аукцион на создание и трансляцию цикла передач по вопросам жилищно-коммунальных услуг. На это из бюджета региона планируется потратить более 2,15 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Аукцион пройдёт 4 сентября. Принять участие в нём сможет только компания с лицензией на осуществление телевизионного вещания, зарегистрированная как СМИ. Аудитория канала — не менее 1 млн человек. Услуга должна быть оказана до 31 декабря 2017 года.

В техническом задании уточняется, что цикл должен состоять из 37 телевизионных передач на русском языке по вопросам, связанным с решением жилищно-коммунальных проблем. Программа должна выходить не реже одного раза в неделю в прямом эфире или в записи, быть не короче 20 минут.

«В каждой телепередаче должен принимать участие эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства. Кандидатура эксперта должна быть согласована с государственным заказчиком», — отмечается в документации.

Напомним, в конце июля 2017 года министерство природы и экологии Татарии провело тендер на подготовку и выпуск телепередач (телесюжетов) по экологической тематике на республиканском телеканале. Услуга обойдётся бюджету региона в 1,06 млн рублей. Финансирование определено в рамках программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014−2020 годы». Победителем признано ООО «Ультрамедиа» из Казани. До 1 декабря оно должно выпустить не менее 10 телепередач на экологическую тематику хронометражем не менее 15 минут каждой телепередачи.

«Оказание услуг осуществляется в целях повышения уровня экологического образования, освещения актуальных экологических вопросов, удовлетворения информационных потребностей населения республики», — отмечается в документации с уточнением, что возрастная категория телепередач 16+.