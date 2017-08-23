Москва, 23 августа, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Перемещение в Москву задержанного в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова длилось девять часов, передает телеканал «Дождь».

Crystal Turandot Theatre Awards Кирилл Серебренников

«Как рассказал режиссер, его везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга девять часов», — сообщает телеканал.

По словам Серебренникова, он был задержан практически во время работы. Его увезли фактически со съемочной площадки, не дав переодеться.

Уточняется, что в настоящее время он находится в следственном изоляторе в Москве. Его сокамерник подозревается в получении взятки.

Напомним, Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге 22 августа и в тот же день предъявили ему обвинения в крупной растрате бюджетных средств.

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По факту хищения, в котором обвиняется режиссер, возбуждено уголовное дело: часть 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в результате его преступных действий похищено не менее 68 миллионов рублей бюджетных средств.