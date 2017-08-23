Пхеньян, 23 августа, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Распоряжение об увеличении объемов производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет дал руководству НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов», — сообщает агентство.

Уточняется, что, по мнению Ким Чен Ына, работа в институте ведется на хорошем уровне. Дата посещения учреждения не озвучивалась.

Напомним, разработка Пхеньяном ядерного оружия находится в центре внимания мировой политики. Самую непримиримую позицию в этом вопросе демонстрирует Вашингтон.

Читайте подробнее: Постпред США: Трамп готов применить весь спектр возможностей против КНДР

Эта же ядерная программа является поводом для экономического и политического давления на другие страны. В частности, Китай стал тем субъектом, от которого США требуют влияния на Пхеньян.

Читайте подробнее: Китай начинает применении санкций в отношение КНДР

Однако давлением на Китай дело не ограничивается, и Вашингтон уже ввел очередные санкции в отношении граждан России — теперь за торговые контакты с представителями Северной Кореи.

Читайте подробнее: МИД РФ: Москва ответит Вашингтону на санкционный «тренд Обамы»

Ситуация вокруг Северной Кореи продолжает оставаться напряженной, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп и Ким Чен Ын в начале августа несколько умерили риторику взаимной агрессии.

Читайте подробнее: Альтернатива катастрофе: Трамп одобрил «разумный шаг» Ким Чен Ына