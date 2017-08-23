Первое рабочее совещание Тулеева: «Все держу под контролем»
Кемерово, 23 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не является препятствием к работе. Ситуация в регионе находится под контролем, заявил Тулеев на первом рабочем совещании.
Выступая на первом после болезни рабочем совещании, в ходе которого были подняты вопросы о подготовке к началу учебного года и ко Дню шахтера, Тулеев отметил, что пока ходить трудно, и он пользуется коляской, но это не мешает работе.
«Откуда вами руководить, разницы нет. Все держу под контролем, все вопросы, особенно связанные с крупными деньгами, только с согласования», — отметил он.
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Напомним, Тулеев возглавляет Кузбасс более 20 лет. Шесть лет назад он перенес операцию на позвоночнике, а в мае 2017 года — еще одну длительную операцию, после которой долго восстанавливался. В Кемерово вернулся 12 августа 2017 года, где приступил к работе.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что у российского руководства нет планов искать замену Тулееву.
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