Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2017, 03:58 — ИА Регнум. На Камчатке на территории, которая прилегает к Южно-Камчатскому заказнику, на реках Опала и Саван задержаны трое браконьеров, у которых изъята красная рыбы и икра, возбуждены уголовные дела по факту незаконного промысла, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в МВД региона.

Икра

Читайте также: Путина-2017: На Камчатке полицейский подстрелил браконьера

Там отметили, что у двоих рыбаков изъято почти 60 кг рыбы, еще два килограмма красной икры в ястыках обнаружено в лодке, на которой они рыбачили. Кроме того, житель города Елизово в полевых условиях заготовил 70 кг соленой красной икры. Деликатес и еще более 16 кг икры-сырца полицейские изъяли.

«Возбуждены уголовные дела, рыболовные сети, две лодки и моторы к ним, рыба и икра изъяты. Идет расследование», — сказали в полиции.

Читайте также: Нечем дышать. Жители столицы Камчатки жалуются на свалку рыбных отходов

Рейд стражи порядка проводили совместно с инспекторами Кроноцкого заповедника, которые каждый день обследуют нерестовые реки на лодках, проходят десятки километров пешком. Зачастую это малознакомая, труднопроходимая местность, медвежьи угодья.

«Совместные с полицией рейды по обнаружению и пресечению деятельности нарушителей природоохранного законодательства показали свою высокую эффективность. У браконьеров изымаются выловленная продукция, орудия незаконного промысла, средства передвижения, возбуждаются уголовные дела. Итогом оперативной работы становится снижение браконьерского пресса на реки Камчатского края и биосферу региона в целом», — говорят в заповеднике.

Как сообщало ИА REGNUM, весной-летом, когда на Камчатке идет красная рыба, на полуострове задерживают множество браконьеров, у них изымают сотник килограммов рыбы и икры. Рыбалка на заповедной территории запрещена. Причем на территории Кроноцкого заповедника находится Курильское озеро, куда на нерест заходит красная рыба.