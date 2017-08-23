Вашингтон, 23 августа, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Показания по делу о «российском следе» в президентских выборах США дал в американском сенате Гленн Симпсон, глава компании Fusion GPS, собиравшей досье на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что беседа с Симпсоном проходила в закрытом формате и продлилась не один час. Он давал показания представителям юридического комитета сената.

Как пояснила телекомпания, глава исследовательской компании Fusion GPS первым из трех главных фигур в «российском деле» будет участвовать в беседе с судебными органами.

Двумя другими фигурами являются сын американского президента Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт, экс-глава президентской кампании Трампа. Эти два деятеля будут беседовать с сенатским комитетом «в частном порядке».

Напомним, досье на Трампа собрал сотрудник британской разведки Кристофер Стил. В нем говорится, что российский президент Владимир Путин на протяжении нескольких лет готовил Трампа для подрыва Запада. Этот документ был опубликован BuzzFeed.

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