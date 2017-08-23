Владивосток, 23 августа, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока с июля по август 2017 года снизили объём государственного долга с 154,2 млрд рублей до 151 млрд рублей. Самым закредитованным субъектом по-прежнему остаётся республика Якутия, на счету которой висит долг в 50,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Объём государственного долга Якутии по состоянию на 1 августа 2017 года по сравнению с 1 июлем 2017 года снизился с 53,2 млрд рублей до 50,5 млрд рублей, муниципалитеты нарастили задолженность с 2,6 млрд до 2,8 млрд рублей.

Хабаровский край и Амурская область не сдвинулись с мёртвой точки. В первом случае госдолг региона составляет 37 млрд рублей, во втором — 27,4 млрд рублей. Муниципалитеты Хабаровского края по-прежнему должны 3,1 млрд рублей, Амурской области — 1,6 млрд рублей.

Магаданская область снизила объём госдолга с 13,2 млрд рублей до 12,4 млрд рублей, муниципалитеты остались при показателе в 2,1 млрд рублей. Чукотский автономный округ задолжал 9,5 млрд рублей, муниципалитеты снизили цифру с 265,6 до 262,6 млн рублей.

На 300 млн рублей нарастила объём госдолга Еврейская автономная область, он составляет 5,6 млрд рублей, муниципалитеты понизили задолженность с 551 млн рублей до 482 млн рублей. Приморье осталось на уровне в 5 млрд рублей, муниципалитеты — 4,8 млрд рублей. Объём госдолга Камчатского края составляет 3,3 млрд рублей, муниципалитетов — 1,1 млрд рублей.

Общий объём государственного долга для регионов Дальнего Востока составляет 151 млрд рублей, месяцем ранее — 154,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2017 года регионы Дальнего Востока нарастили объём государственного долга до 152,2 млрд рублей. Самый большой скачок показала Якутия, где планка выросла на 5,4 млрд рублей.