* запрещённая в России организация

Вашингтон, 23 августа, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Обвинения в поставках Россией оружия исламистскому террористическому движению «Таблибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высказал на брифинге американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

isafmedia Афганцы

«Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН», — заявил американский представитель.

Тиллеросон отметил, что Вашингтон не доволен таким «фактом» и призывает Москву «обратить на это внимание».

Отвечая на вопрос, что за поставки он имел в виду, госсекретарь пояснил, что все поставки оружия в Афганистан должны идти через официальный Кабул.

Напомним, заявление Тиллерсона сделано на следующий день после обращения к согражданам американского президента Дональда Трампа, в котором глава государства высказал намерение усилить военный контингент США в Афганистане.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Хамдулла Мохиб, афганский посол в Соединенных Штатах, высказал одобрение намерению Трампа усилить афгано-американское партнерство в борьбе с терроризмом.