Кто и как использует Россию-«агрессора» для пиара: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Оставить Украину в покое»: Порошенко грозит России ввести в Донбасс миротворцев ООН;
- Кто кому угрожает: в Молдавии заявили, что Россия — угроза для мира на Днестре;
- Взять, чтобы отдать: Минск получит от Москвы кредит на $700 млн;
- «Платформа» суда: Серебренникову предъявили обвинение и отправили в камеру;
- Чей автомобиль: мэра Ярославля заподозрили в коррупции;
- Губернатор вернулся: Аман Тулеев раскритиковал своих обидчиков и назвал имена подлецов.