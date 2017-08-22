Москва, 23 августа, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Итогом телефонных переговоров российского президента Владимира Путина в «нормандском формате» явилась договоренность поддержать прекращение огня в Донбассе по случаю начала нового учебного года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров Путина с остальными лидерами «нормандской четверки» (канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и украинский лидер Петр Порошенко), состоявшихся 22 августа, было принято совместное заявление.

«Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года», — говорится в заявлении.

Также в документе указано, что все участники диалога надеются на улучшение ситуации в Донбассе после введения режима прекращения огня. Это необходимо как для безопасности учащихся, так и для всех донбассцев.

«На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры обязались продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации принятого в феврале 2015 года в Минске Комплекса мер», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа пресс-служба германского правительства опубликовала итоги переговоров в «нормандском формате». Этим итогом было названо намерение поддержать ожидаемое 23 августа решение Трехсторонней контактной группы по Украине, касающееся режима прекращения огня в связи с началом учебного года.

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