Москва, 23 августа, 2017, 04:11 — ИА Регнум. «Чтобы решить вопрос о ратификации Парижского соглашения, надо все посчитать», — убеждены представители бизнеса. На круглом столе «Климатические вызовы и конструктивные ответы» докладчики делились своими опасениями о перспективах развития ведущих российских компаний. Опасений немало, причем эти опасения заставляют сегодня многие страны выходить из Соглашения, отметил директор по стратегии угольной компании «СУЭК» Владимир Тузов.

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«США уже выходят из Парижского соглашения: было официальное уведомление об этом. Турция не будет ратифицировать. Европа с выходом Великобритании вынуждена будет сказать, что мы не исполним то, что обещали, — подчеркнул докладчик. — Точно уже, что на ближайшую пятилетку никакого пересмотра в сторону ужесточения требований не будет. Азиатские страны, видя, что делает Большой брат, говорят: извините, мы будем по-прежнему вводить угольную генерацию. Практически весь рост мирового рынка угля — за счет азиатских стран».

Другими словами, там умеют считать и понимают, что выгодно, а что нет. Нас же почему-то хотят заставить согласиться на условия, абсолютно противоречащие здравому смыслу и простым подсчетам. Ведь поглощающая способность российских лесов — что влияет на «зачет» по выбросам — гораздо выше той, которую определил хорошо соображающий в свой карман Запад. И эта поглощающая способность составляет не 20% от выбросов России, а 80−90%, как было показано на Климатическом форуме городов России (21−22.09.2017).

«Это вопрос учета и вопрос методологии, — резюмировал участник круглого стола. — В рамках Киотского протокола нас «обрезали» на 30 млн тонн — 3% от того, что мы поглощаем. Почему? Потому что вы богатая страна, можете свои леса не засчитывать, потому что не вы их растили. Прекрасная логика, но давайте не забывать, что это миллиарды долларов. И не требующих инвестиций в переоборудование ТЭКа или в какие-то другие неэффективные меры. Не нужно заменять станции ветряками, которые работают с коэффициентом мощности 17%, и не нужно делать никаких других благоглупостей».

В числе этих благоглупостей — сокращение выбросов, а значит, и производства от уровня 90-го года. А ведь ни для кого не секрет, что производство в России существенно сократилось именно в эти годы после распада СССР.

«Тренд Парижского соглашения — ограничение выбросов. Поглощающая способность фактически вынесена за скобки, а для России это ключевой момент», — заметил в ходе дискуссии и.о. президента Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмахамедов. Он отметил, что Общество охраны природы выступает за то, чтобы признать поглощающую способность российских бореальных (хвойных таежных) лесов. Вызывают возражения и зарубежные методики их оценки.

«Для нас очень странно, что дерево, растущее на территории Германии, упаковывает в себя в 6 раз больше углерода, чем дерево, растущее на территории России, — возмутился докладчик, — Чем отличается в этом смысле сосна, растущая там, от растущей здесь? Однако пока принята такая методика. Мы призываем, чтобы те методические перекосы, которые были допущены, поломать. Работа эта должна происходить не только на уровне РФ, но и на международном уровне, потому что в дискуссиях специалисты ссылаются на то, что это может быть не признано на Западе. Мы — организация, которая за свою историю посадила 5 млрд деревьев, можем показать это на цифрах, чтобы предъявить это тем, кто говорит, что «не вы эти леса сажали».

Помимо дискуссий по Парижскому соглашению, убежден представитель ВООП, от государства требуется защита отечественного бизнеса на внешних рынках. Причем необходимо «выстроить аргументированные возражения», полагает он.

«Необходимо обратить внимание на поглощение, на то, что в мировой терминологии называется «сток». Если только ограничиваться выбросами, это одна история, а если учитывать баланс поглощения и выбросов, то возникает другая история», — подчеркнул Элмурод Расулмахамедов. Он предложил принять программу взаимодействия с бизнесом, превратив ее в государственную программу. Это, по словам спикера, «дешевая и простая мера, чтобы выйти на режим, что каждое предприятие должно отчитываться не по сокращению выбросов, а по балансу».

То, что бизнес понесет убытки при нынешнем варианте Парижского соглашения, признают представители и угольной, и металлургической отраслей, которые считаются главными загрязнителями. Такое обвинение представитель «СДС-уголь» Виктор Ефимов назвал несправедливым: 87% угольной отрасли Кузбасса составляет экспорт. Внутри страны потребляется очень небольшой процент угля. Без экспорта кузбасского угля многие страны третьего мира существенно пострадают.

«Зеленая энергетика хороша для «золотого миллиарда» в Европе, а в мире есть еще 6 миллиардов людей, которые хотели бы иметь дешевую энергию», — заявил он, — поэтому вызовы Запада не совсем уместны. Что касается углеродного налога, то это привело бы к закрытию десятков шахт и разрезов, к сокращению 140 тысяч шахтеров, а также к сокращениям во всех отраслях, связанных с Углепромом».

Недоумевают по поводу снижения выбросов и металлурги. В частности, представитель «ЕВРАЗ Холдинг» Максим Епифанцев выразил сомнения в том, как будут нормироваться выбросы, на каких основаниях. Ведь уже сегодня за счет модернизации производств эти выбросы существенно снижены. Значит, речь идет о сокращении производства. Но это ни стране, ни бизнесу невыгодно. Уже сегодня металлургии России трудно конкурировать с Китаем, наращивающим свое производство. А если «нас зажимать», то Поднебесная просто вытеснит Россию с этого рынка, убежден участник круглого стола «Климатические вызовы и конструктивные ответы», который прошел в рамках Климатического форума городов России.

Климатический форум городов России прошел 21−22 августа 2017 года. Его участники обсуждали, как меняется климат и насколько надежен наш «термометр» будущего. Участники дискуссий искали ответы на вызовы, которые сегодня ставит перед человечеством природа и сам человек. Разбирались в сложных перипетиях отношений бизнеса и политики применительно к меняющемуся климату Земли. Меняющемуся ли…