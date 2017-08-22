Москва, 23 августа, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Ответные меры на антироссийские санкции США начали готовить в Москве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД России

Комментируя введение санкций Вашингтона в отношении новых российских представителей, Рябков отметил, что США опять «наступили на те же грабли». На этот раз поводом для атаки на Россию стали контакты с представителями Северной Кореи.

«Заданный еще администрацией [44-го президента США] Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен, — отметил он. — С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс».

Рябков подчеркнул, что у США слова сильно расходятся с делом: с одной стороны, Вашингтон уверяет в желании стабилизировать отношения с Москвой, а с другой — вводит очередные рестрикции. Дипломат отметил, что Вашингтон и предыдущие антироссийские меры объяснял желанием устранить проблемы в двусторонних отношениях.

По словам Рябкова, американской стороне давно следовало понять, что на Россию бесполезно давить санкциями, но по факту — такого понимания нет. Он призвал американскую сторону прислушаться к голосу разума и отказаться от столь бесперспективного подхода к отношениям с Россией, как санкции.

«Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — подытожил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон расширил санкционный список в отношении граждан России, распространив рестрикции на одну российскую компанию и на еще четверых граждан РФ. Поводом для введения санкций стали торговые контакты с представителями Северной Кореи.

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