Пекин, 23 августа, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Китай призвал Индию «рационально реагировать» на разворачивающийся пограничный конфликт, а также принять «мудрое решение» в связи с этим, заявила представитель МИД КНР, сообщает 22 августа газета «Жэньминь жибао».

Goodfreephotos.com Индийско-китайская граница

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин отметила во время очередной пресс-конференции, что индийские войска прикрывают свое незаконное вторжение на территорию Китая «абсурдными причинами» с целью срыва строительства Китаем дороге в районе Дунлан.

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При этом, она отметила, что Китай продемонстрировал свое терпение по этому поводу и надеется, что Индия примет в итоге рациональное решение.

Напомним, что ранее Хуа Чуньин заявила, что Индия несет ответственность за ранение нескольких китайских пограничников на границе двух стран недалеко от озера Пангон-Цо в Гималаях.