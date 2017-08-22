Пекин, 23 августа, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Посол КНДР в Китае Пак Мьюн Хо провел пресс-конференцию в северокорейском посольстве в Пекине, в рамках которой критиковал призывы вице-президента США Майка Пенса порвать ряду латиноамериканским странам отношения с КНДР, сообщает 22 августа газета «Жэньминь жибао».

Darwinek Карта-флаг КНДР

По его словам, действия США на разделение КНДР с Бразилией, Чили, Перу и Мексикой — бесконечно эгоистичны и высокомерны. Это не первый раз, когда США пытались заставить азиатские, африканские и латиноамериканские страны порвать отношения с Пхеньяном. Он подчеркнул, что КНДР несмотря ни на что продолжит развивать дружеские отношения на принципах мира и независимости.

Говоря о текущих совместных учениях между США и Южной Кореей, Пак заявил, что США следует сделать правильный выбор и немедленно прекратить свои провокации.

Он подчеркнул, что никто не может гарантировать того, что силы из учебных не превратятся в боевые. Преступление США, по его словам, заключается в том, что они разрушили мир на Корейском полуострове. Пхеньян уже предупреждал Вашингтон остерегаться неверного выбора, иначе последует смертельное наказание и возмездие.

Напомним, что ранее военное командование КНДР пригрозило США и Южной Корее «безжалостным возмездием», если те не прекратят проводить совместные учения. Также стало известно о готовности Северной Кореи нанести немедленный удар по американской базе на Гуаме, в случае необходимости.

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