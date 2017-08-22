Москва, 23 августа, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп спел традиционную песню об американских голубях мира. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

Читайте также: Дополнительные войска США могут прибыть в Афганистан через несколько дней

«Трамп спел песню традиционную о том, что американские голуби мира полетели, но, тем не менее, вашингтонский бюджет предполагает развитие Пентагона, на сдерживание нас и таких, как мы, выделяется всё больше средств. И различными методами, в том числе военными и не военными. Идёт продолжение американской политики, ничего другого ждать от них нельзя до тех пор, пока вашингтонский политический класс находится там, где он находится», — уверен Климов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию США по Афганистану, в рамках которой к 8,4 тыс. военнослужащих США в Афганистан дополнительно направят ещё около 4 тыс. солдат. При этом Трамп заявил, что не скажет, когда атака начнётся, но она точно будет.