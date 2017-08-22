Киев, 23 августа, 2017, 01:38 — ИА Регнум. План введения миротворческой миссии ООН в Донбасс будет представлен на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года, заявил украинский президент Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Посетив Луганскую область, Порошенко заявил, что намерен разобраться с проблемой Донбасса кардинальным способом.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается очень тяжело, — сказал он. — Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе».

Тут же Порошенко обвинил Москву в том, что она якобы не хочет «оставить Украину в покое».

«Но я уверен, вода камень точит, поэтому идею о миротворцах я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН», — заявил украинский деятель.

Порошенко, предвидя трудности продвижения своей идеи в ООН, где «страна-агрессор является постоянным членом Совета Безопасности» и, «к сожалению», имеет право вето, намерен настаивать на своем праве продвигать в международной организации интересы Киева. Он назвал Украину «одним из крупнейших контрибьюторов миротворческой деятельности ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Порошенко анонсировал телефонные переговоры лидеров стран «нормандской четверки», в том числе на тему введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и усиления вооруженной миссии ОБСЕ.