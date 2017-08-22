Кишинёв, 23 августа, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Молдавия обратилась к ООН с просьбой включить в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве отдельного пункта вопрос о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Об этом говорится в письме постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару, сообщил ТАСС.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

В письме утверждается, что присутствие военнослужащих РФ в Приднестровье «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Морару попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса «безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории». Это, по словам молдавского представителя, «станет столь необходимым практическим шагом в русле превентивной дипломатии в регионе, в котором поддержание международного мира и безопасности может находиться под угрозой».

Морару напомнил о Стамбульских обязательствах России. «Ни одному государству не должно быть позволено препятствовать применению принципа международного права, согласно которому вооруженные силы не могут находиться на территории другого государства без его согласия», — добавил молдавский постпред.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.