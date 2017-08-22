Тирасполь, 23 августа, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам молдавско-приднестровского урегулирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на официальном сайте Порошенко.

Serhio Приднестровье

Виктор Крыжановский уже занимал должность спецпредставителя Украины в приднестровском урегулировании с 2008 по 2010 год. Затем работал послом Украины в Эстонии.