Москва, 23 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Операцию в Афганистане сегодня взяли в руки генералы, а не политики, и чревато это тем, что международные конфликты решаться впредь будут военными методами. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил главный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Nationalmuseum.af.mil Американский солдат

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«Нам обещали осушить вашингтонское болото, а бросили на расчистку афганских пустынь. Обама тоже начал как миротворец, но если посмотреть на динамику пребывания американских войск в Афганистане, то можно увидеть, что максимальное количество контингента достигло именно при Обаме, в 2010—2011 годах — 100 тыс. человек. При этом администрация Буша начала с 9 тыс. Сегодня американский контингент насчитывает 9 тыс. человек», — обозначил эксперт.

Владимир Васильев напомнил, что проблема Афганистана в американском контексте при Буше и Обаме возникла из-за того, что военные были недовольны тем, что войну ведут политики: вместо быстрого решения проблемы, в Афганистане остались на 16 лет.

«Фактически сегодня генералы взяли в руки власть в этой операции. Это чревато тем, что все международные конфликты, которые у нас есть по границе северокорейской, иранской, возможно, украинской будут решаться военными методами», — добавил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию США по Афганистану, в рамках которой к 8,4 тыс. военнослужащих США в Афганистан дополнительно направят ещё около 4 тыс. солдат. При этом Трамп заявил, что не скажет, когда атака начнётся, но она точно будет.