Москва, 23 августа, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников помещен в московский изолятор временного содержания (ИВС), сообщил Иван Мельников, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передает телеканал НТВ.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

По словам Мельникова, он посетил Серебренникова, которого поместили в ИВС № 1 на улице Петровка. Обвиняемый находится в двухместной камере.

«Члены ОНК посетили сегодня находящегося в ИВС на Петровке режиссера Кирилла Серебренникова, он содержится в двухместной камере, — сказал Мельников. — Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием».

Мельников утверждает, что Серебренников не видит оснований для такой меры, поскольку никогда не игнорировал повестки, всегда являясь на вызовы следствия.

Напомним, Серебренников является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Речь идет о хищениях порядка 68 миллионов рублей бюджетных средств в период 2011—2014 гг., которые были выделены в поддержку проекта «Платформа».

Добавим, что Серебренникову грозит десять лет лишения свободы. Скандал вокруг режиссера начался в мае 2017 года.