Москва, 23 августа, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Газпром» форсирует строительство газопровода «Сила Сибири», по которму российский газ должен пойти в Китай. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба «Газпрома».

En.kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

Сообщается, что работы по строительству газопровода «Сила Сибири» идут с опережением графика. На сегодняшний день построено около 979 км газопровода, что составляет 45% от общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Планируется, что до конца 2017 года будет построено ещё 1300 километров трубопровода. Общая протяженность газопровода составляет около 3000 км.

Также на данном этапе продолжаются работы по бурению газовых скважин, сооружению установки комплексной подготовки газа и объектов инфраструктуры. Идёт доразведка нефтяной оторочки.

Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай начнутся не раньше 29 декабря 2019 года — как это прописано в договоре.