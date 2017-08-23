Вашингтон, 23 августа, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Несмотря на опасения, что время для принятия дипломатических решений подходит к концу, некоторые аналитики уверены, что санкции в отношении ядерной программы Северной Кореи по-прежнему будут играть ключевую роль в стратегии США, 22 августа пишет CNN.

Санкции

«Санкции против компаний и частных лиц, которые помогают Северной Корее уклоняться от вводимых против неё санкций — наилучший способ для разрешения проблем, связанных с ядерным оружием и ракетной программой Пхеньяна», — заявил бывший сотрудник Министерства финансов США и эксперт по санкциям Энтони Руджиеро.

«Новые санкции должны стать частью сильной санкционной кампании, в рамках которой, те организации, которые продолжают вести бизнес в Северной Корее, окажутся перед выбором: либо продолжать этот бизнес, либо работать с США», — добавил Руджиеро.

В частности, когда речь идет о России, санкции должны послужить предупреждением, заявил бывший сотрудник Министерства финансов США.

«Администрация Трампа направляет российскому руководству сигнал, чтобы Россия попридержала свою деятельность в Северной Корее. Российские компании и частные лица, которые помогают КНДР закупать товары, подпадающие под санкции, окажутся под прицелом США. Это уже вторая подобная акция против России после введения санкций в начале июня 2017 года за аналогичную деятельность», — заявил Руджиеро.

Напомним, Вашингтон внёс в санкционный список по КНДР ещё 16 компаний и частных лиц из КНР и России.

Президент США Дональд Трамп долгое время призывал Китай оказать большее давление на Северную Корею, но, по мнению аналитиков, в конечном итоге, США должны будут убедить КНР не только вводить санкции против своих же компаний, ведущих деятельность с КНДР, но и предпринять действия, которые могут повлиять на баланс сил в регионе.

Согласно данным ООН, 85% импорта КНДР приходится на Китай. Именно в этом западные аналитики видят причину того, что США не могут оказать решающее давление на КНДР.