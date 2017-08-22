Гол Бен-Йедера вывел «Севилью» в групповой этап
Мадрид, 22 августа, 2017, 23:40 — ИА Регнум. 22 августа на стадионе «Рамон Сагчес Писхуан» был разыгран второй матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Севилья» и «Истанбул ББ». Матч завершился со счетом 2:2.
На 17-й минуте голландский вингер Элжерио Элиа открыл счет, замкнув прострел с правого фланга — 0:1.
В начале второго тайма испанский левый защитник Серхио Эскудеро сравнял счет ударом головы после подачи с правого фланга — 1:1.
На 75-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев вперед — 2:1.
На 83-й минуте боснийский вингер Эдин Вишча сравнял счет — 2:2.
Статистика матча («Севилья"/"Истанбул»)
Удары 15/6
Удары в створ 3/2
Владение 50%/50%
Фолы 16/11
«Севилья» смогла пройти в групповой этап, благодаря минимальной победе со счетом 4:3 по сумме двух матчей над «Истанбулом ББ».
Составы на матч:
«Севилья»: Рико, Лангле, Эскудеро, Пареха, Меркадо, Банега, Писарро, Н’Зонзи, Бен-Йеддер, Корреа, Навас.
«Истанбул»: Бабаджан, Клиши, Аттама, Епуряну, Кайсара, Белезеглу, Вишча, Элиа, Моссоро, Текдемир, Адебайор.
Главный арбитр матча: Уильям Коллам.
Голы: Элиа 17 — 0:1, Эскудеро 52 — 1:1, Бен-Йеддер 75 — 2:1, Вишча 83 — 2:2.