Париж, 22 августа, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 22 августа на стадионе «Альянц Ривейра» был разыгран второй матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Ницца» и «Наполи». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «неаполитанцев».

Футбол

В начале второго тайма испанский плеймейкер Хосе Кальехон открыл счет, замкнув прострел Марека Гамшика — 0:1.

На 89-й минуте вингер сборной Италии Лорено Инсиньо довел счет до разгромного по сумме двух матчей — 0:2.

Статистика матча («Ницца"/"Наполи»)

Удары 12/21

Удары в створ 4/7

Владение 50%/50%

Фолы 9/7

Неаполитанский клуб прошел в групповой этап Лиги Чемпионов, победив «Ниццу» с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей.

Составы на матч:

«Ницца»: Кардиналь, Суке, Ле Маршан, Жалле, Данте, Тамез, Сери, Снейдер, Сен-Максимен, Балотелли.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина

Голы: Кальехон 48 — 0:1, Инсинье 89 — 0:2.