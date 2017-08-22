«Ницца» 0-2 «Наполи»
Париж, 22 августа, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 22 августа на стадионе «Альянц Ривейра» был разыгран второй матч 4-го квалификационного раунда ЛЧ между командами «Ницца» и «Наполи». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «неаполитанцев».
В начале второго тайма испанский плеймейкер Хосе Кальехон открыл счет, замкнув прострел Марека Гамшика — 0:1.
На 89-й минуте вингер сборной Италии Лорено Инсиньо довел счет до разгромного по сумме двух матчей — 0:2.
Статистика матча («Ницца"/"Наполи»)
Удары 12/21
Удары в створ 4/7
Владение 50%/50%
Фолы 9/7
Неаполитанский клуб прошел в групповой этап Лиги Чемпионов, победив «Ниццу» с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей.
Составы на матч:
«Ницца»: Кардиналь, Суке, Ле Маршан, Жалле, Данте, Тамез, Сери, Снейдер, Сен-Максимен, Балотелли.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина
Голы: Кальехон 48 — 0:1, Инсинье 89 — 0:2.