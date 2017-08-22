Москва, 23 августа, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий повышенные санкции для нарушителей Правил дорожного движения, не оплативших своевременно штрафы, вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Petr Magera Инспектор ДПС

Предлагается не привлекать к административной ответственности проштрафившихся автолюбителей.

Сейчас после составления протокола об административном правонарушении гражданин может в течение десяти дней обжаловать соответствующее постановление и в течение 60 дней уплатить штраф. Если штраф не оплачен, составляется протокол по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) и материалы направляются в суд.

Парламентарии обратили внимание на то, что зачастую, гражданин, управляющий автотранспортным средством, перемещается из одного субъекта РФ в другой и, совершив административное правонарушение в области дорожного движения в одном регионе, может даже не знать об указанном правонарушении и привлечении его к административной ответственности. Впоследствии в отношении такого гражданина составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы направляются в суд.

Вместе с тем сейчас неуплата административного штрафа в установленный срок предусматривает в том числе такое административное наказание как административный арест, в связи с чем судопроизводство по делу должно осуществляться и в присутствии привлекаемого к ответственности гражданина.

Таким образом, в случае последующей остановки транспортного средства, находящегося под управлением вышеуказанного гражданина возникают основания для применения к нему одного из наказаний предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ: административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

«Применяемые меры ответственности в таком случае не являются адекватными и гуманными, поскольку штраф не уплачен не в результате злостного уклонения гражданина от уплаты штрафа, а в связи с его возможной неосведомленностью. Более того, на применение меры ответственности в виде административного ареста государство тратит существенные денежные средства», — обеспокоены депутаты.