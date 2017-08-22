Каракас, 22 августа, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в ближайшее время посетить с визитом Россию. Об этом он сообщил 22 августа на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Kremlin.ru Николас Мадуро и Владимир Путин

По словам венесуэльского лидера, он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве или Санкт-Петербурге. При этом точных сроков визита он не назвал.

Николас Мадуро охарактеризовал Владимира Путина как «одного из главных мировых лидеров, стремящегося к построению мира», и отметил, что между двумя странами установились доверительные отношения.

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Каракас нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Москвой, в том числе в военно-технической сфере, сказал президент Венесуэлы. В то же время он выразил надежду, что главным средством обороны его страны будет «язык дипломатии».

Напомним, в начале июля состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро. Как сообщали в МИД Венесуэлы, лидеры двух стран «обсудили различные вопросы двусторонних отношений с особым упором на сотрудничество в области безопасности и обороны, энергетики, сельского хозяйства, науки, техники и культуры».

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