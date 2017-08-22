Москва, 22 августа, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил новую версию своей поисковой системы, в основе которой лежит сопоставление смысла запроса и веб-страницы. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба интернет-компании.

Art. Lebedev Studio Логотип Яндекса

Сообщается, что новая версия поисковой машины «Яндекс» работает на алгоритме «Королев», который с помощью нейронной сети определяет, что именно нужно пользователю. Утверждается, что нейросеть анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком, при этом «Яндекс» определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования.

Другая особенность алгоритма «Королев» заключается в том, что он может учитывать ещё и смысл других запросов, по котором пользователи переходят на ту или иную страницу.

Специалисты «Яндекса» указывают, что для оценки смысловой близости запроса и документа нейронная сеть нуждается в огромном количестве примеров. Такие примеры дает обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят.

«Так, если человек перешел на страницу и просматривал ее какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, «Яндекс» учится понимать смысловые связи. Например, он поймет, что в запросе «картина где небо закручивается», речь идет о картине Ван Гога, а в запросе «ленивая кошка из монголии» — о мануле», — сказано в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Стоит отметить, что в 2016 году «Яндекс» уже запускал систему, работающую на основе нейросетей — «Палех». Та система индексировала 150 страниц. Новая система «Королёв» доработана с учётом опыта работы «Палеха» и индексирует более 200 тысяч страниц.

Новый алгоритм был назван в честь основоположника отечественной космонавтики Сергея Королёва.

Также в «Яндексе» указали, что для обучения поисковой системы нужны оценки качества ответов. Если раньше «Яндекс» оценивал качество поиска с помощью своих оценщиков, то теперь к этой работе привлекаются все желающие. Для этого работает специальная распределённая сеть оценщиков «Яндекс.Толока». В ней могут зарегистрироваться все желающие.