Кубинка, Московская область, 23 августа, 2017, 09:46 — ИА Регнум. 22 августа в подмосковной Кубинке стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2017». Он продлится до 27 августа, причём с 25 августа мероприятие будет доступно для посещения всеми желающими. Посетители «Армии-2017» могут понаблюдать как за демонстрационными показами наиболее современной сухопутной, авиационной и водной военной техники, так и увидеть новинки на статичной выставке. В мероприятии принимают участие военные компании из 14 стран и более 100 иностранных делегаций. Впервые на мероприятии в рамках статичного показа демонстрируется танк нового поколения Т-14 «Армата». Ещё одной «изюминкой» станет выставка трофейного оружия, полученного российской и сирийской армией во время боевых действий с ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России) — она откроется 23 августа. Ну и наиболее зрелищным пунктом программы является ночной динамический показ военной техники — увидеть боевые машины, ведущие учебный бой ночью, зрители смогут впервые.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк нового поколения Т-14 «Армата»

ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с открытия «Армии-2017».