Вашингтон, 22 августа, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Первые дополнительные подразделения военнослужащих США будут направлены в Афганистан в течение ближайших нескольких дней заявил глава Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел, 22 августа сообщает Associated Press.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

США направят первые военные подразделения в Афганистан в течение нескольких недель или даже дней, заявил Вотел.

«Для нас сейчас самое главное — получить некоторые возможности, чтобы повлиять на текущий ход боевых действий», — добавил Вотел.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию США по Афганистану, в рамках которой Вашингтон дополнительно направит около 4 тыс. солдат. В настоящий момент в Афганистане находятся примерно 8 тыс. 400 военнослужащих США.

«Мы не будем называть точную численность дополнительных войск или оглашать наши военные планы. Мы продемонстрируем нашу стратегию на месте… Я не стану говорить, когда начнётся атака, но мы точно будем атаковать», — заявил Трамп.

Ранее численность военнослужащих США в Афганистане составляла 100 тыс. человек, но в период с 2010 по 2011 год бывший президент США Барак Обама существенно сократил численность военного контингента в Афганистане.