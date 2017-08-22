Вашингтон, 22 августа, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Секретная служба Белого дома перекрыла доступ на территорию резиденции президента США после обнаружения бесхозного пакета, передаёт Washington Examiner.

Elvert Barnes Агенты секретной службы перед Белым домом

Как сообщается, самого президента Дональда Трампа в резиденции в настоящее время нет. Подозрительный предмет проверяет полиция.

Напомним, весной 2017 года стало известно, что по инициативе Секретной службы периметр безопасности вокруг Белого дома было решено расширить из-за регулярных попыток несанкционированного проникновения.

Сообщалось, что в результате увеличения буферной зоны для публики окажется недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до так называемого «Эллипса» — популярного места для прогулок туристов и местных жителей, где также традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.

По информации Секретной службы, за последние три года произошло около 100 инцидентов с попытками проникновения на территорию Белого дома.

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