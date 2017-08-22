В Вашингтоне перекрыли доступ в Белый дом из-за подозрительного предмета
Вашингтон, 22 августа, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Секретная служба Белого дома перекрыла доступ на территорию резиденции президента США после обнаружения бесхозного пакета, передаёт Washington Examiner.
Как сообщается, самого президента Дональда Трампа в резиденции в настоящее время нет. Подозрительный предмет проверяет полиция.
Напомним, весной 2017 года стало известно, что по инициативе Секретной службы периметр безопасности вокруг Белого дома было решено расширить из-за регулярных попыток несанкционированного проникновения.
Сообщалось, что в результате увеличения буферной зоны для публики окажется недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до так называемого «Эллипса» — популярного места для прогулок туристов и местных жителей, где также традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.
По информации Секретной службы, за последние три года произошло около 100 инцидентов с попытками проникновения на территорию Белого дома.
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