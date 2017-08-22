Берлин, 22 августа, 2017, 21:28 — ИА Регнум. «Герхард Шредер — типичный капиталист, разбирающийся в закономерностях этой экономической модели, умеющий им следовать и извлекать из этого выгоду, — пишет в германском журнале Der Spiegel колумнист Якоб Аугштайн. — Непонятно, почему же за проявление этих качеств его пытаются обвинить в непатриотичном отношении к Германии».

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«Вряд ли кто станет оспаривать тезис, что нам нужны хорошие отношения с Россией, — размышляет журналист. — Шредер в совете директоров «Роснефти» — такая позиция идеально способствовала бы достижению этой цели».

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Возбуждение же, царящее сейчас в стане политиков, вызвано не столько собственно шагом Шредера, сколько желанием отдельных персон и партий использовать ситуацию для собственного пиара, считает Аугшлайн.

«Возьмем, к примеру, высказывание главы СДПГ Марина Шульца, — обращает внимание журналист. — Лидер социалистов заявил, что «он бы так не поступил», то есть после того, как отработал канцлером, не пошел бы в бизнес, связанный с Россией. Интересна здесь сама конструкция фразы, которая свидетельствует о том, что Шульц уже видит себя в кресле главы германского правительства. Для будущего (возможно) канцлера это выглядит плюсом и может добавить ему голосов на выборах. Но для бывшего… Шредер ведь своё уже отслужил на этой должности и не намерен туда возвращаться. Зачем же эти ритуальные пляски вокруг этой фигуры?»

«Между прочим, работа Герхарда Шредера в проект Nord Stream принесла превосходные плоды в экономическом плане, — заключает Аугштайн. — Теперь она может обозначить позитив и в параллельно развивающемся процессе политического сближения двух стран. Немец в руководстве «Роснефти», являющейся политической и экономической рукой Кремля — это успех, который Германии повредить не может. Можно вспомнить и то, что во времена СССР между Западом и Востоком противоречия были не меньшими, чем сейчас, но газовых и нефтяных вопросов это не касалось. Критикам Шредера следует понять, что американцы пытаются отделить немцев от русского газа по одной простой причине — чтобы всучить Германии свой СПГ».

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