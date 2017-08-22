День флага в Петербурге: новая музыка в старой крепости
Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Патриотическая акция «День Российского флага» состоялась 22 августа на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Место было выбрано неслучайно: оно является знаковым для российской государственности. Именно здесь в начале XVIII века начинался петербургский период истории России, который проходил под бело-сине-красным триколором.
Акция в День Государственного флага России была организована, прежде всего, для молодежи и силами самой молодежи. Этим объясняется выбор музыкальной программы праздника, которую составили популярные у молодых людей группы и солисты.
Помимо выступлений артистов и диджеев, перед зрителями выступили участники студии акробатического рок-н-ролла «Олимп» из подросткового центра «Невский».
Праздничное настроение прекрасно поддержали и барабанщицы группы «Феерия» — официальные участники культурной программы Олимпийских игр в Сочи, Чемпионата мира по хоккею — 2016, Кубка Конфедераций по футболу — 2017.
Пришедшим в Петропавловку гостям акции был представлен танцевальный флешмоб. Волонтеры раздали зрителям футболки синего, красного и белого цветов для участия во флешмобе.
После выступления с приветственным словом главы Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова прозвучал гимн Российской Федерации.
Саундтрек праздника продолжили популярные у молодых людей певец Скруджи, DJ Feel и DJ Цветкоff.
А в завершение праздника состоялась битва красками холи. Этот шуточный бой прошел в цветах российского триколора.