Санкт-Петербург, 22 августа, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Патриотическая акция «День Российского флага» состоялась 22 августа на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Место было выбрано неслучайно: оно является знаковым для российской государственности. Именно здесь в начале XVIII века начинался петербургский период истории России, который проходил под бело-сине-красным триколором.

Дарья Драй ИА REGNUM День флага

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

Акция в День Государственного флага России была организована, прежде всего, для молодежи и силами самой молодежи. Этим объясняется выбор музыкальной программы праздника, которую составили популярные у молодых людей группы и солисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Русская красавица

Помимо выступлений артистов и диджеев, перед зрителями выступили участники студии акробатического рок-н-ролла «Олимп» из подросткового центра «Невский».

Дарья Драй ИА REGNUM Участница флешмоба

Праздничное настроение прекрасно поддержали и барабанщицы группы «Феерия» — официальные участники культурной программы Олимпийских игр в Сочи, Чемпионата мира по хоккею — 2016, Кубка Конфедераций по футболу — 2017.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы

Пришедшим в Петропавловку гостям акции был представлен танцевальный флешмоб. Волонтеры раздали зрителям футболки синего, красного и белого цветов для участия во флешмобе.

Дарья Драй ИА REGNUM Влюбленный взгляд

После выступления с приветственным словом главы Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова прозвучал гимн Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Саундтрек праздника продолжили популярные у молодых людей певец Скруджи, DJ Feel и DJ Цветкоff.

Дарья Драй ИА REGNUM Фото на память

А в завершение праздника состоялась битва красками холи. Этот шуточный бой прошел в цветах российского триколора.