Чебоксары, 24 августа, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проверить работу нового полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Чувашии. Почему этот чувашский объект инфраструктуры привлек внимание руководителя государства и какие удивительные вещи обнаружились в ходе наблюдения, рассказывает в своей статье Редакция ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксары, 2012 год. Пихтулинская свалка

В августе члены чувашского отделения ОНФ в ходе проведенного расследования выяснили подробности о новом мусорном полигоне, способные перечеркнуть экологический смысл его открытия. Полигон был задуман как место складирования брикетированного мусора. Такой способ отличается тем, что мусор разлагается гораздо менее интенсивно, что несет в себе положительный эффект уменьшения газообразных отходов и, как следствие, меньшего загрязнения окружающей среды.

Но наблюдения активистов ОНФ показали, что новый полигон рискует повторить судьбу своего предшественника, печально знаменитой Пихтулинской свалки. Поскольку мусор, складированный на новом полигоне, брикетируется лишь частично, а существенная его часть не брикетируется, не сортируется и продолжает представлять экологическую угрозу. Наблюдатели во главе с руководителем рабочей группы Владиславом Солдатовым забили тревогу и направили обращение в адрес минприроды Чувашии и прокуратуры республики с приложенными материалами.

По ходу расследования выяснились также другие подробности, включая те, которые представляют серьезную угрозу из-за нарушения правил складирования отходов. Что показало расследование «народных экологов»?

Узнайте детали: Новый полигон ТБО в Чувашии — Пихтулинская свалка-2?

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