Екатеринбург, 22 августа, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга просят Министерство обороны России отдать муниципалитету здание школы №84 и земельный участок, на котором оно стоит. А пока новый учебный год там может начаться с задержкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Школа84.екатеринбург.рф Школа 84. Екатеринбург

Школа находится в 19-м военном городке на улице Листопадной, 4. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ней обучаются около 700 детей и подростков. Открыта она была в начале 1960-х годов. При этом капитальный ремонт в ней ни разу не производился. Причина в том, что, как заявляют в администрации города, здание школы и участок земли под ним находятся на балансе Минобороны. Соответственно, муниципалитет не вправе тратить средства на ремонт федерального имущества.

В середине августа среди родителей поползли слухи о возможном закрытии школы. Поводов опасаться предостаточно. Раз здание не ремонтировали капитально больше 50 лет, то в каком оно находится состоянии, легко себе представить. По словам родителей учащихся, учить детей в этих стенах небезопасно. Возможно, учеников переведут в соседние школы, утверждали обеспокоенные граждане.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области 14 августа на запрос корреспондента ИА REGNUM заявили, что у школы протекает кровля. «Руководство школы решает эту проблему, ситуация находится на контроле», добавили в ведомстве. А сегодня, 22 августа, власти Екатеринбурга внесли определённую ясность в судьбу здания и учащихся. Межведомственная комиссия по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Чкаловского района города отказалась принять здание к новому учебному году. Среди проблем, на которые обратила внимание комиссия — дефекты кровли, парапетов, стен, оконных проёмов, электроснабжения и системы водоотведения.

Как отметил заместитель начальника департамента образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, сейчас принято решение о выделении на текущий ремонт здания необходимых сумм из областного и муниципального бюджетов. «Сейчас мобилизован подрядчик, который планирует завершить ремонтные работы в конце августа-начале сентября 2017 года», — заверил чиновник.

После ремонта школа снова будет предъявлена комиссии. Возможно, каникулы учащимся будут продлены. Также рассматривается введение временного дистанционного обучения.

Отметим, примерно половина из всех учащихся — дети военнослужащих. В штабе Центрального военного округа ранее заявляли журналистам, что в собственности Минобороны якобы находится только земля под зданием, а само здание будто бы отсутствует на балансе военного министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге действуют 163 образовательные организации, в которых обучаются 147 тыс. юных горожан. Подготовка школ к новому учебному году в основном идёт по графику.

Добавим, летом 2016 года власти Свердловской области заявляли о намерении перейти в школах на обучение в одну смену уже к 2025 году. Правда, для этого необходимо капитально отремонтировать те школы, износ которых превышает 50%. Свою «добрую службу» сыграет и прогнозируемое снижение количества детей. А пока число обучающихся во вторую смену ежегодно растёт. Об этом в апреле заявлял лично Михаил Ладейщиков. По данным на апрель 20 17 года, во вторую смену обучались 34 тыс. детей — 24% от общего количества школьников. Всего же в школах Свердловской области учатся около 450 тыс. детей и подростков, из них 55 тыс. первоклассников. Отметим, школы на Урале строятся и ремонтируются. В августе 2016 года в Екатеринбурге торжественно открыли первую очередь школы на 1000 мест. Вторая очередь сейчас строится, она примет 875 детей и подростков.

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При этом, например, как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии по данным на январь 2016 года были трудности со своевременным ремонтом общеобразовательных школ, построенных в 1930-е годы, и строительством новых школ. Здание средней школы № 8 Советского района Уфы оказалось под угрозой сноса. До этого её капитально не ремонтировали более 10 лет. В подобной ситуации оказалась школа № 51 в микрорайоне Инорс, которую также много лет не ремонтировали, а потом взяли и закрыли.

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