Донецк, 23 августа, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Как в военное время живут мирные жители ДНР? Есть ли дефицитные группы товаров, какова ситуация с тарифами на ЖКХ, растут ли цены и если да, то как быстро? Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM открывает еженедельный мониторинг цен в Донецкой Народной Республике.

Mcxdnr.ru На продовольственной ярмарке в Донецке

Продукты в торговых точках (в больших и маленьких магазинах и на рынках) есть, цены нетрудно сравнить с теми, что можно видеть в российских больших городах. Хлеб, к примеру, от 12 до 17 рублей, молоко — 33 рубля (причем наибольшим спросом пользуется молочная продукция местного производства, хотя есть также белорусская и российская, разумеется, дороже местной).

Примечательное явление — снижение цен: за год подешевели крупы, рис стоит 39−48 рублей, гречка в среднем 42, сахар в связи с окончанием времени кулинарных заготовок подешевел за последнюю неделю на 2 рубля (до 37 в развес, но фасованный на 10 рублей дороже).

А вот самое распространенное мясо — курятина: свинина и говядина встречаются реже, так как спрос на них ниже из-за более высокой цены. Если самое дорогое куриное филе стоит 182 рубля, то филе говядины уже 335. Но лучшим показателем материального положения жителей ДНР оказываются конфеты: дорогих шоколадных почти нет, вместо них — карамельки и простые вафельные конфеты в глазури.

О ценах на услуги ЖКХ в ДНР читайте в статье: Прилавки полны, цены не растут, но у людей нет денег: мониторинг цен в ДНР

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