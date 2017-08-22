Сочи, Краснодарский край, 22 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В Сочи местные жители стали очевидцами интересного и опасного атмосферного явления — смерча. Видеозаписи смерча были опубликованы на видеохостинге YouTube сегодня, 22 августа.

Travel.ru Смерчи в Сочи

Крупный смерч образовался над морем вблизи Сочи. На видео заметно, как мощный водяной столб превращается в тонкую воронку буквально за пять минут и распадается.

В МЧС успокоили: смерч до берега не дошел и никаких жалоб от местного населения не было.

Тем не менее по всему черноморскому побережью в течение двух суток сохраняется опасность возникновения чрезвычайных происшествий из-за смерчей.

МЧС просит жителей и гостей Кубани быть максимально осторожными.