В Сочи местные жители засняли смерч
Сочи, Краснодарский край, 22 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В Сочи местные жители стали очевидцами интересного и опасного атмосферного явления — смерча. Видеозаписи смерча были опубликованы на видеохостинге YouTube сегодня, 22 августа.
Travel.ru
Смерчи в Сочи
Крупный смерч образовался над морем вблизи Сочи. На видео заметно, как мощный водяной столб превращается в тонкую воронку буквально за пять минут и распадается.
В МЧС успокоили: смерч до берега не дошел и никаких жалоб от местного населения не было.
Тем не менее по всему черноморскому побережью в течение двух суток сохраняется опасность возникновения чрезвычайных происшествий из-за смерчей.
МЧС просит жителей и гостей Кубани быть максимально осторожными.