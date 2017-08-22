Рязань, 22 августа, 2017, 19:26 — ИА Регнум. 22 августа в Рязанской области состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня флага. Одной из самых массовых стала акция «Мой дом — моя Россия», которая прошла на площади Победы в областном центре.

Пресс-служба правительства Рязанской области В Рязани отпраздновали День государственного флага России

В акции приняли участие школьники и студенты, среди которых было немало представителей детских и молодежных общественных организаций Рязанской области. Они пронесли 25-метровый флаг России. Затем на площади прошел концерт.

Все желающие могли также сделать фотографию с надписью «Я знаю историю флага нашей страны!» и выложить ее в социальные сети, сообщает пресс-служба правительство Рязанской области.

Кроме того, к празднованию Дня флага было приурочено и вручение региональных наград, сообщает пресс-служба правительства области. Врио губернатора Николай Любимов вручил награды 32 рязанцам, среди которых работники промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры, а также общественники. Среди прочих были вручены знак отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского» и почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

ИА REGNUM отмечает, что к праздничным мероприятиям присоединились и работники рязанских предприятий. Так, по данным пресс-службы городской администрации, на развороте около завода «Красное знамя» была высажена клумба «Флаг России».

«Сотрудники завода закупили необходимое количество цветной мульчи, которая была использована в оформлении. Саму клумбу «Флаг России» сформировали специалисты Дирекции благоустройства города и префектуры Московского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также акции прошли и в районах области. По сообщению пресс-службы рязанского отделения партии «Единая Россия», в районном поселке Чучково местные волонтеры пронесли по поселку 10-метровое полотнище российского флага. Позже здесь прошли праздничные мероприятия. К примеру, сотрудники местной библиотеки раздали жителям буклеты о государственных символах России.