Чебоксары, 22 августа, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Чувашия увеличивает расходы на содержание органов государственной власти. В 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на сессии Госсовета республики сегодня, 22 августа, вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина. Это чуть меньше, чем годовые бюджетные расходы на развитие спорта (1,02 млрд рублей) и культуры (1,2 млрд рублей).

Cap.ru Оценка ожидаемого исполнения республиканского бюджета Чувашии в 2017 году (до редакции 22 августа 2017 года)

Данная сумма была озвучена в ходе рассмотрения поправок к бюджету на 2017 год. По словам главы минфина, расходы на содержание армии чиновников остаются «практически на уровне» 2016 года.

«Расходы на содержание органов госвласти на 2017 года предусмотрены в сумме 944 млн рублей, это практически на уровне прошлого года — 100,8%. Но при этом вы должны понимать, что и налоги от кадастровой стоимости на имущество выросли, что и коммунальные расходы индексацию имеют — растут больше, чем на 0,8% к уровню прошлого года. И, соответственно, ряд других расходов, которые тоже имеют индексацию. Поэтому, исходя из того, что это уровень прошлого года, практически на уровне (прошлого года), мы считаем, что нет такого роста», — к удивлению присутствующих заявила Светлана Енилина, которая обязана радеть за каждый бюджетный рубль.

Отметим, что это расходы, сопоставимые с выделением бюджетных средств на 2017 год на развитие спорта (1,022 млрд рублей) и культуры (1,191 млрд рублей).

В ходе сессии республиканский бюджет Чувашии скорректирован. Доходы казны увеличивают на 2,234 млрд рублей и составят на 2017 год 43 190,5 млн рублей, расходы — 44 413,5 млн рублей, дефицит — 1223 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республиканских государственных органах в I квартале числились 1286 человек, что на 50 меньше (или на 3,7%) к первому кварталу прошлого года, укомплектованность составила 93,7%. В том числе в органах исполнительной власти трудились 977 человек — численность снизилась на 38 человек (или на 3,7%), укомплектованность сократилась с 95,7% до 92,7%. Республиканские чиновники стали получать в среднем 31,1 тыс. рублей, что на 5,6% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в органах исполнительной власти средняя зарплата увеличилась на 5,6% и составила 33,2 тыс. рублей. По данным Чувашстата, среднемесячная заработная плата в I квартале в целом по экономике в республике (без учёта субъектов малого предпринимательства) составила 24,5 тыс. рублей.

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Напомним, в прошлом году чувашские чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат. Сделано это было довольно бесхитростно: не за счёт увеличения оклада — дабы не вызвать праведное возмущение нищающего в кризис населения, а за счёт прироста денежного поощрения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2016 году глава республики Михаила Игнатьева заработал в общей сложности 4,164 млн рублей. Это на 334 тыс. рублей больше, чем было в 2015 году, — таким образом, за год рост составил 8,7%. Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом. По простым арифметическим подсчётам, доход по основному месту работы превысил 311 тыс. рублей в месяц. Из членов регионального правительства больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей (в месяц 288 тыс. рублей). На втором месте по уровню задекларированного дохода — глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, заработавший 3,32 млн рублей (в месяц 277 тыс. рублей). Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов (в месяц 258 тыс. рублей).