Челябинск, 22 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, расположенный в центре Челябинска на площади Революции, будет реконструирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.

Anthony Ivanoff Владимир Ильич Ленин на площади Революции в Челябинске

Информацию о предстоящих восстановительных работах озвучил начальник Управления культуры администрации города Челябинска Дмитрий Назаров на заседании комиссии по социальным вопросам. По его словам, на текущий момент завершено инженерно-техническое обследование объекта, специалистами дана квалифицированная оценка его состоянию. В ближайшее время, заверил чиновник, на конкурсной основе будет выбран разработчик научно-проектной документации монумента. На комплекс работ по реконструкции памятника из разных источников финансирования будет выделено 18 млн рублей.

Присутствовавший на заседании глава Челябинской городской думы Станислав Мошаров сообщил о сложностях с ремонтом памятника в предыдущие годы.

«Площадь Революции — это лицо Челябинска. Но, поскольку памятник В.И.Ленину находился в федеральной собственности, мы не имели юридических прав ни на какие ремонтные или косметические работы. Из федерального бюджета деньги на содержание памятника не выделяются, поэтому мы приняли решение взять его на баланс города и после обследования специалистами начать ремонтные работы, чтобы центр города по-прежнему достойно выглядел и радовал горожан», — отметил Станислав Мошаров.

Добавим, не ко всем памятникам Ленину в Челябинске бережное отношение. Так, в первомайские праздники в 2017 году руководство завода ЧКПЗ решило демонтировать скульптуру Ленина, расположенную на территории завода. Позже была проведена экспертиза организацией, наименование которой в пресс-службе не раскрыли, и эта экспертиза показала опасной дальнейшую эксплуатацию скульптуры Владимира Ленина.

Напомним, всего в Челябинске порядка 10 памятников Ленину. В Челябинской же области их более 20.