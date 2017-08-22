Москва, 22 августа, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В поселении Кокошкино в Новой Москве в результате пожара полностью обрушились три частных дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Pexels Пожар

По информации источника агентства, в одном из обрушившихся домов могла находиться пожилая женщина.

В пресс-службе столичного управления МЧС России сообщили ИА REGNUM, что в поселении загорелись три частных дома и одна хозяйственная постройка.

Распространению огня способствовал сильный ветер. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров.

По информации МЧС, на данный момент возгорание удалось локализовать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.