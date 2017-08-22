Три дома обрушились при пожаре в Новой Москве
Москва, 22 августа, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В поселении Кокошкино в Новой Москве в результате пожара полностью обрушились три частных дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Пожар
По информации источника агентства, в одном из обрушившихся домов могла находиться пожилая женщина.
В пресс-службе столичного управления МЧС России сообщили ИА REGNUM, что в поселении загорелись три частных дома и одна хозяйственная постройка.
Распространению огня способствовал сильный ветер. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров.
По информации МЧС, на данный момент возгорание удалось локализовать.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.