Кемерово, 22 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел первое после многомесячного отсутствия совещание с руководителями органов госвласти. На этом совещании обсуждалась подготовка региона к новому учебному году, к проведению Дня шахтера в Междуреченске, Кемерове и Новокузнецке, темпы строительства и другие вопросы. Однако для широкой общественности наиболее интересным стало вводное выступление, в котором Тулеев рассказал о своем здоровье и оценил поведение своего окружения в период его отсутствия.

Пресс-служба АКО Аман Тулеев проводит совещание

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 22 мая Тулеев ушел в отпуск. Его выход на работу несколько раз откладывался, в связи с чем в области стали распространяться слухи о том, что у 73-летнего главы региона большие проблемы со здоровьем и в скором времени проруководивший областью в общей сложности 20 лет Тулеев уйдет в отставку.

На сегодняшнем совещании Тулеев подтвердил, что проходил лечение в одной из немецких клиник, и его лечили лучшие врачи. Однако после операции возникли осложнения, а затем появилась необходимость в реабилитации.

«Нужно расхаживаться, так что пока коляска. Откуда вами руководить, разницы нет. Все держу под контролем, все вопросы, особенно связанные с крупными деньгами, только с согласования», — сказал Тулеев.

Он также привел в пример «легендарного исторического деятеля Франклина Рузвельта, которого народ Америки неоднократно избирал президентом США, несмотря на то, что он был прикован к инвалидной коляске. «Так что не имеет значения… Пока придется передвигаться в коляске», — сказал Тулеев.

«Но, к сожалению, врагов много, — продолжил губернатор. — За этот период чего я только не начитался! Помощники скрывали от меня очень многое, но я очень обижен на Синицына, по подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что ж вы молчите-то? На шефа грязь льется, и вы знаете, что я этого не заслужил. Ну выступи, в том же интернете, скажи. Идут слухи, живой — не живой, ну выступи, скажи. Так нельзя!.. Все ходим под Богом. Врагам я прощаю. Всем прощаю, но хочу поблагодарить тех, кто проявил соучастие. Низкий им поклон».

Для справки: Алексей Синицын — спикер областного совета народных депутатов, Алексей Зеленин — руководитель аппарата областной администрации, Нина Лопатина — начальник департамента внутренней политики.

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По данным ряда СМИ, администрация президента сформировала список из 20 претендентов на пост губернатора Кемеровской области. Несмотря на то, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на днях заявил, что Кремль не собирается досрочно расставаться с Тулеевым, многие политологи считают, что губернатор из-за проблем со здоровьем в скором времени уйдет в отставку. Среди его возможных преемников называют первого вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, президента холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева, мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, депутата Госдумы от Кемеровской области Дмитрия Исламова. Сам Тулеев якобы лоббирует кандидатуру Исламова, а в Кремле ряд влиятельных групп делают ставку на Сергея Носова.