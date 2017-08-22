Рига, 22 августа, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Латвийские общественные организации готовы в 2018 году установить памятник командиру отряда 1-й Латвийской партизанской бригады Василию Кононову, сообщает портал Vesti.lv. Мемориал станет символическим посвящением партизанам, которые принимали участие в борьбе против нацизма во время Великой Отечественной войны, заявил глава «Объединения против нацизма» Янис Кузинс.

Командир 1-й Латвийской партизанской бригады Василий Кононов

Как заявляют общественники, официальным поводом станет юбилей легендарного партизана — в 2018 Василию Кононову исполнилось бы 95 лет (он умер в 2011 году).

«В Латвии сейчас много внимания уделяют воевавшим на стороне Гитлера. Бывших легионеров СС героизируют и предоставляют им различные льготы! Мы с этим не согласны. У нас другие герои. Василий Кононов — символ борьбы против нацизма. Памятник будет посвящен всем партизанам, воевавшим на территории нашей страны», — пояснил Янис Кузинс.

По его словам, в ближайшее время будет определен скульптор, один из главных претендентов — член Союза художников Латвии Марис Абилев. Инициаторы обсуждают возможные места для установки памятника. В частности, рассматриваются такие города, как Рига, Карсава и Зилупе. Однако вариант с латвийской столицей, скорее всего, будет отклонен, ведь там получить разрешение властей на порядок сложнее, чем в регионах. При этом, как следует из предварительных переговоров с муниципалитетами региональных населенных пунктов, с ними проблем не предвидится, и организаторы рассчитывают получить необходимое разрешение в ближайшее время. Также рассматривается и запасной вариант — памятник могут поставить на частной земле.

Напомним, латвийские власти в 1998 году начали судебное преследование против Василия Кононова по обвинению «в убийствах мирных жителей», а на самом деле нацистских коллаборационистов. Было запущено несколько судебных процессов. Россия оказывала поддержку бывшему командиру партизан, а президент Владимир Путин в 2000 году предоставил ветерану Великой Отечественной войны российское гражданство и лично вручил ему паспорт.