Чебоксары, 22 августа, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования Дня государственного флага, который отмечается 22 августа, прошли во всех районах и городах республики. Состоялись шествия, культурные и спортивные акции, молодежные флешмобы, автомобильные пробеги и велопробеги. Серия массовых мероприятий прошла в Чебоксарах. По Новочебоксарску проехала автоколонна, оформленная в цвета российского триколора. В Красноармейском районе состоялся велопробег по сельским поселениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Велопробег в Красноармейском районе

В Чебоксарах массовые мероприятия, посвящённые Дню государственного флага, прошли в учреждениях культуры, спорта, образования. Центральным событием стала молодёжная акция, которая состоялась на Красной площади столицы. Кроме того, прошли открытые уроки, викторины, конкурсы, информационные часы, спортивные состязания, состоялись флешмобы. В Ленинском районе открылся информационный стенд «События в лицах», где показаны наиболее значимые события из жизни столицы и района: запуск социальных объектов, лица горожан, яркие моменты культурных событий — неотъемлемой частью и символом всех торжеств стал флаг России.

Серия мероприятий, приуроченная к празднованию Дня государственного флага, прошла в Новочебоксарске. Ключевыми событиями стали шествия, молодежные флешмобы и большой детский праздник. Вечером стартовал автопробег: машины, оформленные в цвета российского триколора, проехали по центральным улицам города.

Массовые мероприятия организовали и в районах республики. К примеру, в Козловском районе состоялось шествие: молодёжь прошла с флагами по улицам Козловки, поздравляя жителей с государственным праздником и раздавая ленточки-триколоры. В Красноармейском районе прошёл велопробег «Под флагом России», в котором приняли участие более 40 велосипедистов — чиновники, представители местных организаций и предприятий района, школьники и воспитанники детских садов. Дипломы участника велопробега от отделения «Единой России» получили самый старший велосипедист и самый юный. Отметим, что в учреждениях культуры Красноармейского района к государственному празднику были организованы книжные выставки, выставки-обзоры, викторины, познавательные часы, круглые столы, работа музыкального салона, турнир по шашкам и шахматам.