Калуга, 22 августа, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 21 августа ознакомился с ходом работ по реконструкции автодорог правобережья Калуги, а также провел рабочее совещание, в котором приняли участие его заместитель Геннадий Новосельцев, руководители профильных министерств и ведомств, представители подрядной организации. Обсуждались вопросы реконструкции автодороги «Правый берег — Шопино».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Реконструкции дороги «Правый берег — Шопино» в Калуге завершится в декабре

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе заседания отмечалось, что в настоящее время работы проводятся в два этапа. Первый этап — 3-й Академический проезд — ул. Воротынская, второй — ул. Воротынская — микрорайон «Кошелев проект». В целом протяженность реконструируемой автотрассы «Правый берег — Шопино» составит 4,5 км.

Новая автодорога будет иметь шесть полос движения, ее ширина составит 24 м. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.

В рамках благоустройства трассы запланирована установка светофорных объектов, металлических ограждений, дорожных знаков, наружного электроосвещения, восьми автобусных остановок.

По данным представителей подрядной организации, на 21 августа устройство ливневой канализации выполнено на 75%, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения на 91% и 56%, сетей газоснабжения (1 этап) на 99%.

Для поддержания временных дорог в проезжем состоянии ежедневно производится подсыпка аварийно-опасных участков асфальтобетонной крошкой и грейдирование обочин, ведется полив временных дорог.

Представители подрядной организации заверили участников совещания, что в сентябре начнется укладка асфальтового покрытия. Окончательный срок выполнения работ — декабрь 2017 года.

По итогам совещания глава региона поручил руководителям профильных министерств и ведомств оказывать максимальное содействие в решении проблемных вопросов и завершить работы в установленные сроки.