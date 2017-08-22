Пермь, 22 августа, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Написавшие об уголовном деле на Лобанова по итогам проверки — некомпетентны. Секретарь министра образования Пермского края Елена Гурьянова прокомментировала информацию пермского портала «В-курсе» о том, что по итогам проверки пермского центра военно-патриотического воспитания на его руководителя Николая Лобанова, уволенного в июле, будет заведено уголовное дело.

Фемида

«Тот, кто это писал — некомпетентен. По приказу у нас проверка длится до 13 сентября. Она ещё не прошла. Её итогов нет. Итоги будут 19−20 сентября. Судя под другим данным из материала, тот, кто это писал, не знаком с ситуацией», — отметила секретарь.

Как заявляют активисты, статья портала «в-курсе» является своеобразным ответом на обращение ветеранских организаций, обеспокоенных ситуаций с патриотическим воспитанием в Пермском крае, в адрес врио губернатора края Максима Решетникова. Поводом для такого обращения к главе региона стало увольнение без объяснения причин «идеального руководителя военно-патриотического учреждения», полковника спецназа Росгвардии Николая Лобанова.

Однако, как рассказали в центре военно-патриотического воспитания, уголовное дело по итогам проверки действительно надо заводить, но не на Лобанова, а на предыдущее руководство центра. «На момент вступления в должность руководителя сотрудники Центра работали в складских помещениях без окон, у самого учреждения были существенные долги (порядка 13 млн. рублей), образовавшиеся в результате недобросовестного и халатного выполнения бывшим руководством своих должностных обязанностей», — говорится в обращении к президенту России Владимиру Путину в защиту Лобанова, опубликованном интернет-изданием Permnew.ru (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Вступив в должность руководителя центра и выявив большие финансовые недостачи и многочисленные «странности» в оформлении документации, Лобанов передал все материалы следственным органам. Однако доследственная проверка так и не превращалась в реальные уголовные дела. Активисты предполагают, что это может свидетельствовать об участии в процессе фигурантов, способных оказывать воздействие на органы правопорядка. Однако, как рассказали в Центре, Лобанов снова и снова обращался в органы с вопросами о судьбе дела. Возможно, это также стало одним из аргументов в пользу отставки Лобанова, полагают активисты, поскольку, по их мнению, нити бы потянулись выше, к тем, кто курировал центр военно-патриотического воспитания в 2013—2015 годах в краевой власти.

Отметим, что публикация, атакующая обеспокоенных ветеранов и Николая Лобанова, появилась на портале «В-курсе», который считают рупором депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. По словам общественников, Скриванов является ближайшим соратником экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, известного тем, что он с Маратом Гельманом продвигал в Перми постмодернистский проект «Пермь — культурная столица Европы».

Другой пермский политик, заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам образования и культуры Ирина Ивенских, которая также считается человеком из политической команды Чиркунова, по словам общественников, проигнорировала просьбу ветеранов о встрече с врио губернатора до публикации открытого обращения в ИА REGNUM. Именно ей, как сообщили в администрации губернатора, было поручено заняться запросом руководителей ветеранских организаций о встрече. Но за три недели к ветеранам так никто и не обратился.

Как отмечают активисты, будучи заместителем председателя правительства региона, Ивенских сыграла одну из ключевых ролей в возвращении на должность художественного руководителя Пермского драматического театра «Театр» Бориса Мильграма, считавшегося соратником и другом Олега Чиркунова. Хотя заслуженные деятели культуры Прикамья поддержали увольнение, заявив, что их «возмущает обилие «спорных» спектаклей в репертуаре театра, то, что нормой стала нецензурная брань, эротика на грани пошлости и насилие на сцене академического некогда театра». Портал «В-курсе» стал одним из основных медиа-ресурсов, которые выступили в поддержку Мильграма.

Напомним также, что 15 июля 2016 года Борис Мильграм был уволен министром культуры Игорем Гладневым. Символично, что именно Игорь Гладнев назначил на должность руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания полковника Лобанова (в тот момент Центр находился в ведении краевого минкульта). Спустя короткое время после восстановления Мильграма с должности министра культуры был уволен Игорь Гладнев.

«Таким образом, увольнение полковника Лобанова, назначенного Гладневым, демонстрирует нам тенденцию, направленную на сворачивание патриотического воспитания в регионе, которая происходит, при участии политиков из команды экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова и их медийных ресурсов, таких как «В-курсе», — заявляют общественники.

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