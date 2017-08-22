Ярославль, 22 августа, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Ярославле начались работы по демонтажу моста через реку Которосль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Http://www.yarregion.ru В Ярославле начался ремонт моста через Которосль

Уже установлено ограждение из бетонных блоков. Идет подготовка береговой линии, проводятся работы по спиливанию деревьев, прибыла спецтехника.

Сегодня заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко провел на объекте выездное совещание с участием представителей компании-подрядчика и организаций, в ведении которых находятся расположенные рядом коммуникации.

«Сегодня рабочие приступают к фрезерованию асфальтового покрытия на мосту. Кроме того, мы обсудили вынос коммуникаций. Сейчас идет установка техники горизонтально-наклонного бурения, которая позволит сделать прокол под водой, чтобы можно было проложить там газовую ветку и электрические сети. Эти работы будут завершены в течение недели» — сказал Виталий Ткаченко.

Руководитель проекта от компании-подрядчика Андрей Кононенко сообщил, что работы будут проведены в соответствии с установленным графиком. После выноса коммуникаций начнется демонтаж основных конструкций.

«Сначала будет распилена переходная плита моста, затем также демонтируем балки. При помощи большого понтона мы аккуратно вывезем центральный пролет, не загрязняя реку и соблюдая экологические нормы, и отправим его на переработку. Далее таким же образом поступим с оставшимися пролетными строениями с двух сторон» — рассказал Андрей Кононенко.

Как сообщили в региональном правительстве, новый мост через реку Которосль будет шире прежнего — по две полосы движения в каждую сторону. В его основании — бетонные опоры, само пролетное строение металлическое.

Общая стоимость проекта — 642 миллиона рублей. Средства из федерального бюджета на реконструкцию моста выделены по результатам переговоров врио губернатора Дмитрия Миронова с министром транспорта Максимом Соколовым.

Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади обеспечивает транспортной связью три района города Ярославля.

За 57 лет эксплуатации мостовое сооружение износилось более чем на 70%, отдельные конструкции — на 100%. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.