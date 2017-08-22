Ярославль, 22 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. 24 августа в территориальных администрациях районов Ярославля и в администрации Ярославского района пройдет единый день консультаций по вопросам детства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Михаил Крупин

В этот день с 14.00 до 19.00 ярославцы смогут задать представителям госучреждений и профильных ведомств вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, молодежной политики. Кроме того, можно будет получить информацию о предоставлении земельных участков, строительстве жилья. К участию в мероприятии также приглашены работники прокуратуры, службы судебных приставов, подразделений комиссии по делам несовершеннолетних.

«Каждый понедельник в аппарате Уполномоченного по правам ребенка проходит прием граждан, а каждый четверг мы выезжаем на открытые приемы в районы области. На таких встречах мы узнаем о реальных проблемах детей. Чем больше будет таких встреч, консультаций в органах власти, тем лучше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

В Ярославской области уже давно и успешно проводятся единые дни по оказанию правовой помощи.

«На этот раз мы решили провести единый день консультаций по вопросам детства. Родители или официальные представители юных ярославцев могут проконсультироваться практически по любым вопросам», — сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Татьяна Корбут.

По словам Татьяны Корбут, если такой формат работы окажется востребованным, то в дальнейшем единые дни консультаций по вопросам детства станут традиционными, а также будут проводиться в других муниципальных районах.