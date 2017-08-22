Ярославль, 22 августа, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня начались работы по демонтажу гранитной плитки около Успенского собора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Http://city-yaroslavl.ru В Ярославле у Успенского собора меняют гранитную плитку

«От жителей города Ярославля и туристов поступало много жалоб на состояние гранитной плитки около Успенского собора и на нижнем ярусе Стрелки. В рамках соглашения между правительствами Москвы и Ярославской области сейчас проходят работы по демонтажу этой плитки. Она будет перебрана в соответствии с актами дефектовки и порядка 30% будет заменено. Также будет произведена полная замена основания. Мы планируем максимально сократить сроки выполнения работ, чтобы жители города и туристы не испытывали неудобств, прогуливаясь по центральной части Ярославля» — говорит заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

При благоприятных погодных условиях все работы будут завершены в сентябре.

«Мы проводим замену и восстановление гранитной плитки. Чтобы завершить работы в сентябре, сейчас мы максимально увеличили количество рабочих и техники. При укладке плитки будут применяться новые технологии. В основание уложим армированную бетонную плиту, которую применяют при возведении железобетонных монолитных строений. Это позволит максимально увеличить срок эксплуатации гранитной плитки», — отметил генеральный директор компании «Компсервис» Вячеслав Чепиков.

Напомним, что на благоустройство зоны ЮНЕСКО выделено порядка 600 миллионов рублей, которые получены регионом от правительства Москвы в рамках договоренности главы региона Дмитрия Миронова с мэром столицы Сергеем Собяниным.