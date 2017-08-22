Смоленск, 22 августа, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Смоленской области увековечили память летчиков-героев Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева — мемориальную плиту торжественно открыли 22 августа в селе Капыревщина Ярцевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. В церемонии принял участие губернатор Алексей Островский, в числе почетных гостей — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике Андрей Крутько, советник-посланник посольства Киргизской Республики в РФ Болотбек Мукашев, официальные лица дипломатической делегации, родственники Исмаилбека Таранчиева, представители поискового движения, ветераны и местные жители.

Пресс-служба администрации Смоленской области В Смоленской области увековечили память летчиков-героев Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева

18 марта 1944 года в районе города Нарвы Эстонской ССР уроженец Киргизии младший лейтенант летчик Исмаилбек Таранчиев и его бортстрелок младший сержант Алексей Ткачев, родившийся в деревне Шуклино Ярцевского района Смоленской области, совершили подвиг — они направили подбитый во время выполнения боевого задания самолет Ил-2 в место скопления гитлеровской техники, уничтожив шесть немецких танков и три бензовоза.

По воспоминаниям товарищей героев, в последнем бою, когда штурмовик Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева падал, бортстрелок получил приказ командира эвакуироваться, однако он не оставил друга. «Его пулемет не умолкал до последнего», — говорилось в стенограмме радиопереговоров.

В 1991 году Исмаилбеку Таранчиеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В селе Беш-Кунгей, на малой родине киргизского летчика, установлен памятник воинам, их именами названы улицы.

Теперь мемориальная плита, призванная увековечить подвиг советских летчиков, появилась и на Смоленщине. В 1942 году деревню Шуклино, где родился Алексей Ткачев, в ходе карательной операции сожгли нацисты. Мемориал было решено открыть в селе Капыревщина.

Пресс-служба администрации Смоленской области «Его пулемет не умолкал до последнего»

Открывая памятную церемонию, губернатор Алексей Островский отметил:

«Я благодарен Вам, Андрей Андреевич (Крутько, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизской Республике), киргизской делегации за то, что вы приняли решение приехать к нам на Смоленскую землю, чтобы вместе со смолянами открыть мемориальную плиту в честь Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и его бортстрелка, нашего земляка Алексея Ткачева. Сложно себе представить мысли этих двух молодых парней в тот момент, когда они приняли решение направить самолет в скопление вражеской техники, осознавая, что этот день — последний в их жизни, что они никогда больше не увидят свой родной дом, близких и любимых людей. Сегодня мы отдаем долг исторической памяти, без сохранения которой любое государство лишено будущего. Отрадно, что к этому мемориалу по зову своего сердца пришло столько людей разных возрастов. Уверен, что это место не будет забыто, и сюда так же будут приходить представители будущих поколений, чтобы отдать дань памяти и глубочайшего уважения павшим героям, тем, кому мы обязаны сегодняшним днем, всей нашей жизнью. Вечная им память и пусть земля им будет пухом!».

«Сегодняшний день важен не только для смолян и Смоленской земли. Он знаменателен и для наших киргизских братьев. Свыше 300 тысяч своих сыновей и дочерей Киргизия отправила на фронты Великой Отечественной войны, более 100 тысяч из них не вернулись домой. Мы всегда будем помнить о двух друзьях — Исмаилбеке Таранчиеве и Алексее Ткачеве, которые повторили подвиг Николая Гастелло и ценой своих жизней приблизили День Победы. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти», — сказал Андрей Крутько.

Болотбек Мукашев сказал: «Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории. Открывая на Смоленской земле мемориальную плиту в честь Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева, мы заявляем, что память о погибших в Великой Отечественной войне, об их героическом подвиге не должна исчезнуть, и наш долг — передавать знание о них из поколения в поколение. Хочу выразить слова искренней и сердечной благодарности Администрации Смоленской области, губернатору Алексею Владимировичу Островскому, всем смолянам, пришедшим сегодня почтить память павших героев».

Пресс-служба администрации Смоленской области

После этого заупокойную молитву в память обо всех погибших воинах прочел благочинный Ярцевского церковного округа Смоленской епархии протоиерей Василий. К мемориалу возложили цветы и венки. Здесь же был заложен Парк дружбы. Представители русской и киргизской сторон высадили 10 елей, привезенных из Киргизской Республики.